مدير كلية القادة الأسبق: كسر حاجز الخوف كان التحدي الأعظم لوقف انكسار نكسة 1967
كتب- إسلام لطفي:
قال اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، إن التفكير في أسلوب تحرير الأرض؛ كلٌّ فكر واجتهد في مستواه، وطبقًا لتخصصه، والتخطيط تم بطريقة تراكمية بناء على ظروف الموقف العام والاقتصادي وتدبير السلاح.
وأضاف طلحة، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، في حضور الرئيس السيسي: وكانت قاعدة الفكر التي بُني عليها التخطيط هي دراسة الذهنية الإسرائيلية؛ خصوصًا هيكل الدفاعات الإسرائيلية.
ونوه المدير الأسبق لكلية القادة والأركان بأن التحدي الأعظم كان كسر حاجز الخوف وإيقاف منحنى الانكسار للقوات المسلحة والشعب المصري نتيجة نكسة 1967.
وتابع طلحة: وكانت معركة رأس العش، نقطة جنوب بورفؤاد، لها الدور في ذلك، والقوة الإسرائيلية لم تصل إلى هذه النقطة.
سوق مصراوى
-
تبدأ من 109 جنيها.. أسعار أحدث الساعات الذكية في 2023تفاصيل
-
أفضل مشروبات لحرق الدهون في أسبوعتفاصيل
-
تبدأ من 35 جنيها.. أفخم العطور الرجالية لصيف وخريف 2023تفاصيل
-
بقسط يبدأ من 184 جنيها.. أقوي لابتوب للعمل والدراسة 2023تفاصيل
-
تغنيك عن صالون التجميل.. أفضل أدوات للتصفيف والعناية بالشعر بأسعارتفاصيل
-
للقضاء على النمل والحشرات المنزلية.. أقوى المبيدات الآمنة وسريعة المفعولتفاصيل
فيديو قد يعجبك: