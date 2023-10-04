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مدير كلية القادة الأسبق: كسر حاجز الخوف كان التحدي الأعظم لوقف انكسار نكسة 1967

05:54 م الأربعاء 04 أكتوبر 2023

اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأ

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كتب- إسلام لطفي:

قال اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، إن التفكير في أسلوب تحرير الأرض؛ كلٌّ فكر واجتهد في مستواه، وطبقًا لتخصصه، والتخطيط تم بطريقة تراكمية بناء على ظروف الموقف العام والاقتصادي وتدبير السلاح.

وأضاف طلحة، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، في حضور الرئيس السيسي: وكانت قاعدة الفكر التي بُني عليها التخطيط هي دراسة الذهنية الإسرائيلية؛ خصوصًا هيكل الدفاعات الإسرائيلية.

ونوه المدير الأسبق لكلية القادة والأركان بأن التحدي الأعظم كان كسر حاجز الخوف وإيقاف منحنى الانكسار للقوات المسلحة والشعب المصري نتيجة نكسة 1967.

وتابع طلحة: وكانت معركة رأس العش، نقطة جنوب بورفؤاد، لها الدور في ذلك، والقوة الإسرائيلية لم تصل إلى هذه النقطة.

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اللواء محمود طلحة مدير كلية القادة الأسبق وقف انكسار نكسة 1967 الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

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