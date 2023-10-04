بعد قليل.. السيسي يشهد ندوة القوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر
كتب- إسلام لطفي:
أعلنت قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد.
وتشهد الندوة أفلامًا تسجيلية وعروضًا فنية وغنائية وتكريمًا لأسر الشهداء والمصابين وأبطال القوات المسلحة.
وكرمت القوات المسلحة عددًا من أبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية في بداية العام الدراسي الجديد، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.
ونظمت القوات المسلحة عددًا من الزيارات المنزلية لأسرهم؛ بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمختلف محافظات الجمهورية، وفاء لذكرى أبطال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء لتظل سيرتهم العطرة مبعث فخر في سجلات التاريخ.
وتبدأ احتفالية مصر باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر بعزف السلام الجمهوري والأغاني الوطنية.
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