السيسي يحرر توكيلًا بشأن أولى خطوات حملته الانتخابية

كتب- أحمد السعداوي:

حرر المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، توكيلًا للمستشار محمود فوزي، ليتولى أولى خطوات حملته الانتخابية.

كان المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قد كلف المستشار محمود فوزي، برئاسة حملته الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وكانت الصفحة الرسمية لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، أعلنت أن السيسي كلَّف المستشار محمود فوزي، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة حملته الانتخابية وأن يكون ممثله القانوني بها.

ونشرت الصفحة قرار الرئيس السيسي في منشور لها، مساء الإثنين الماضي، نص على أن ذلك بناءً على ما أعلنه خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن" بالاضطلاع بمسؤوليته الوطنية تلبية لنداء المصريين لاستكمال الحلم، وامتدادًا للسعي المشترك من أجل مصر، وما عقد عليه العزم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وكان قد تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالشكر والتقدير للمستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس السابق، وأثنى على الجهود الكبيرة والمخلصة التي أدَّاها في أثناء عمله بالمجلس.

وأكد رئيس المجلس الكاتب الصحفي كرم جبر، أن المستشار محمود فوزي، يتمتع بخلق رفيع وخبرة قانونية واسعة وقدرة على إدارة الملفات الصعبة وإنجازها بكفاءة، وكان خير معين للمجلس في أعماله.

وأضاف جبر: وأتمنى له التوفيق في مهمته القادمة، مع ثقتي الكبيرة في إخلاصه وأمانته وقدرته على الإنجاز والنجاح.

وأكد رئيس المجلس أنه سيتم تكريم المستشار محمود فوزي يوم الأحد المقبل، في مقر المجلس، لرغبة زملائه والذين عملوا معه، في شكره، وتمنياتهم له بالتوفيق.

وكان المستشار محمود فوزى قد تقدم باعتذار عن عدم استكمال عمله بالمجلس لتكليفه بمهمة أخرى تتطلب التفرغ.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الإثنين الماضي، في الجلسة الختامية من مؤتمر حكاية وطن، ترشحه لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، قائلًا: إن كان يا رب فيه غيري أولى بها مني فوفقه، وإذا كنت أولى بها فيا رب وفقني ويسِّر لي، ويا رب أكون أولى بها.. وأعدكم أن تكون امتدادًا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها".