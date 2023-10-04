أعلنهم وكيل "الشيوخ".. 5 رؤساء جددًا للهيئات البرلمانية

كتب- سامح سيد :

أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، رؤساء عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية تحت القبة، في ضوء الإخطارات التي وردت إلى رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من جانب رؤساء الأحزاب، إعمالًا بقانون اللائحة الداخلية في الفقرة الأولى من المادة (104).

وأخطر رئيس حزب الشعب الجمهوري، وفقًا لـ"أبو شقة"، باختيار الحزب النائب إيهاب وهبة ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب تحت القبة، وأخطر رئيس حزب الوفد باختبار النائب ياسر الهضيبي ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب تحت القبة وطارق عبد العزيز نائبًا له.

وأشار أبو شقة إلى إخطار رئيس حزب المؤتمر باختيار الحزب للنائب عمر صميدة ممثلًا للهيئة البرلمانية وطارق رسلان نائبًا له، فضلًا عن إخطار رئيس حزب التجمع باختيار الحزب النائب السيد عبد العال ممثلًا للهيئة البرلمانية تحت القبة، وأحمد شعبان نائبًا له، وإخطار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، باختيار الحزب للنائب سامح السادات ممثلًا للهيئة البرلمانية، والنائبة سلوى الحداد نائبةً له.