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الإعفاء الضريبي وتيسير سيارات المصريين بالخارج.. أبرز مناقشات "النواب" الأحد المقبل

04:19 م الأربعاء 04 أكتوبر 2023

النائب مصطفى سالم

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كتب- نشأت علي:

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها يوم الأحد المقبل ٨ أكتوبر الجاري؛ لمناقشة خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

ويناقش الاجتماع الثاني في نفس اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، والخاص بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفقًا لما قرره الرئيس السيسي ضمن حزمة القرارات الداعمة للمواطن مؤخرًا.

وأضاف سالم أن مشروع التعديل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل وتوزيع العبء الضريبي وفقًا لمستويات الدخول؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تعديل نص المادة ٨ من القانون؛ لإعادة توزيع شرائح الدخل.

وأشار وكيل "خطة النواب" إلى أن الاجتماع الثالث سوف يناقش مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج (مبادرة تسيير السيارات).

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النائب مصطفى سالم الإعفاء الضريبي تيسير سيارات المصريين بالخارج وكيل لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب

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