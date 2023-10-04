لـ 3 أشهر.. تكليف رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية بتسيير الأعمال
كتب- إسلام لطفي:
عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، اجتماعاً أمس الثلاثاء بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة وبحضور الأعضاء، وأمين عام الهيئة.
وقررت الهيئة تكليف رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الورقية والإلكترونية بالمؤسسات الصحفية القومية بتشكيلهم الحالي بتسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات والإصدارات الصحفية والإلكترونية لمدة ثلاثة أشهر.
كما كلفت الهيئة مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بتسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات.
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