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BBC

لـ 3 أشهر.. تكليف رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية بتسيير الأعمال

03:39 م الأربعاء 04 أكتوبر 2023

الهيئة الوطنية للصحافة

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كتب- إسلام لطفي:
عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، اجتماعاً أمس الثلاثاء بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة وبحضور الأعضاء، وأمين عام الهيئة.

وقررت الهيئة تكليف رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الإصدارات الورقية والإلكترونية بالمؤسسات الصحفية القومية بتشكيلهم الحالي بتسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات والإصدارات الصحفية والإلكترونية لمدة ثلاثة أشهر.

كما كلفت الهيئة مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بتسيير الأعمال اللازمة والضرورية لإدارة المؤسسات.

سوق مصراوى

الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجي العاصمة الإدارية الجديدة

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