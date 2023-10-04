رئيس جديد للتشريعية.. ننشر التشكيل النهائي للجان النوعية بالشيوخ

كتب - نشأت علي وسامح سيد:

أنهت اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، انتخابات هيئات مكاتبها، استنادا إلى اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على تشكيل اللجان النوعية في بداية كل دور انعقاد.

وجاء التشكيل الكامل لهيئات مكاتب 14 لجنة نوعية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، كالتالي:

أولا: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: محمد محمود فرج حسام الدين رئيسا، ومحمد شوقي عبدالعال العناني وكيلا، وعصام هلال محمود محمد وكيلا، وفرج فتحي فرج علي أمينا للسر.

ثانيا: لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار: هاني صلاح سرى الدين رئيسا، وجمال عبدالحليم عبدالوهاب وكيلا، وياسر محمد زكي إبراهيم وكيلا، وأكمل سامي نجاتي خطاب أميناً للسر.

ثالثا: لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية: حازم محمد سليمان محمد عمر رئيسا، وعبدالحكيم عصمت السادات (عفت السادات) وكيلا، وسماء سليمان السيد أحمد وكيلا، وعايدة نصيف أيوب عوض الله أميناً للسر.

رابعاً: لجنة الدفاع والأمن القومي: أسامة كامل منتصر محمد رئيساً، ومحمد جاد محمد جاد وكيلا، وطارق فاروق محمد نصير وكيلا، وخالد إسماعيل محمد فوزي أميناً للسر.

خامساً : لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: محمد نبيل محمد حلاوة رئيسا، وتيسير محمد رزق مطر وكيلا، ومحمد مجد الدين فاروق المنزلاوي وكيلا، وأحمد عبدالمنعم محمد عماد الدين الجندي أميناً للسر.

سادسا: لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة: عبدالخالق محمد عياد رئيسا، ومجدى عبدالرحيم سليم وكيلا، عمرو عزت محمد السيد وكيلا، ونهى أحمد فتحى أحمد أميناً للسر.

سابعاً: لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل: خالد محمد سعيد حسن شحاتة

رئيساً، وأكمل الله فاروق محمد أحمد عبدالعال وكيلاً، فايز إبراهيم محمد أحمد وكيلاً، وأحمد حسين فايق صبور أميناً للسر.

ثامناً: لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: محمد نبيل سليمان دعبس رئيساً، وأحمد على البدري على وكيلا، وراندا محمد أحمد مصطفى وكيلاً، ناجح محمد سيد عبدالفتاح جلال أميناً للسر.

تاسعاً: لجنة الشباب والرياضة: أحمد حمدى أبو هشيمة عبدالعزيز رئيساً، شريف فرج خضري الجابرى وكيلاً، وأحمد إحسان مصطفى دياب

وكيلاً، ومحمد رمضان سيد أحمد عمارة أمنياً للسر.

عاشراً: لجنة الصحة والسكان: على محمد عبدالرحمن مهران رئيساً، وحسين عبدالله عبدالعال خضير وكيلا، وعمرو حسين محمد حجاب وكيلاً، وأسامة فهيم إبراهيم منصور أميناً للسر.

حادي عشر: لجنة الزراعة والري: عبدالسلام عبدالسلام الجبلي رئيساً، وجمال أبو الفتوح محمد

وكيلاً، ومحمد أحمد ماهر السباعي وكيلاً، وعمرو محمد نبيل أبو السعود أميناً للسر.

ثاني عشر: لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي: محمد أحمد عبدالسلام هيبة رئيساً، وأبو الفتوح محمد عبدالسميع وكيلاً، ومحمد مجدى فريد محمد

وكيلاً، ورشا إسحاق فهيم نصر أميناً للسر.

ثالث عشر: لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام: محمود محمد مسلم رئيسا، وسهير عبدالسلام حنفى عبدالسلام وكيلا، وسها سعيد عبدالمنعم إبراهيم وكيلاً، ومحمود فيصل القط أميناً للسر.

رابع عشر: لجنة الشئون الدينية والأوقاف: يوسف السيد يوسف عامر رئيساً، ومحمد سليم السيد عطية أبو الخير وكيلاً، ونادر يوسف نسيم هندي وكيلاً، وخضرة سالم عبدالحميد أميناً للسر.

وعقب إعلان نتائج انتخابات اللجان النوعية، قرر المجلس رفع جلساته إلى يوم 22 أكتوبر 2023.