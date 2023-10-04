أسامة منتصر رئيسًا للجنة الدينية بمجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عن فوز النائب اللواء أسامة كامل منتصر، برئاسة اللجنة الدينية في دور الانعقاد الرابع.

وفاز كل من النائب اللواء طارق نصير، والنائب اللواء محمد جاد، بمنصبَي وكيلَي اللجنة، وفاز النائب اللواء خالد فوزي، بمنصب أمين سر اللجنة.

كانت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قد بدأت، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الوكيل الأول للمجلس، ودعا مَن لديه اعتراض من الأعضاء على قوائم الترشح لعضوية اللجان النوعية بالمجلس لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني التقدم باعتراض مكتوب إلى رئيس المجلس في موعد أقصاه نصف الساعة من وقت انتهاء الجلسة.

وقال أبو شقة إنه عملًا بحكم الفقرة الأولى من المادة 42 من اللائحة الداخلية للمجلس، قام مكتب المجلس بالإعلان عن قوائم الترشح لعضوية اللجان النوعية وفقًا للرغبات التي أبداها كل عضو في تعديل عضويته من لجنة إلى أخرى، علمًا بأن الأعضاء الذين لم يتقدموا بطلبات تعديل عضويتهم قد تم اعتبارهم مستمرين في عضويتهم باللجان بدور الانعقاد السابق، مع خضوع الجميع للقواعد والإجراءات.

وتابع أبو شقة: "لكل عضو من النواب تقديم اقتراحاته على هذه القوائم كتابةً لرئيس المجلس؛ لعرضها على مكتب المجلس، وسوف يقوم مكتب المجلس بنظر الاعتراضات المقدمة من النواب والتنسيق بين رغباتهم، على أن لا تقل عضوية كل لجنة عن 7 أعضاء ومراعاة اختيار العضوية في التخصص واختصاصات اللجنة، فمن لديه اعتراض على القوائم أن يتقدم بطلب إلى مكتب أمين المجلس".