محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بالمقطم
القاهرة- أ ش أ:
تفقد محافظ القاهرة خالد عبد العال، اليوم الأربعاء، أعمال التطوير الجارية بحي المقطم جنوب القاهرة.
وخلال الجولة.. تفقد المحافظ، عددًا من المحاور الجديدة التي قامت الدولة بإقامتها لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها في إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية بشكل يساعد على سهولة وسرعة حركة المواطنين بمختلف أحياء القاهرة: شملت محاور ياسر رزق، وحسب الله الكفراوي، ود.سميرة موسى، والشهيد.
وشدد محافظ القاهرة على رفع كفاءة الرصف وطلاء البردورات وتكثيف أعمال التشجير ورفع كفاءة الحدائق بالمناطق المحيطة بالمحاور الجديدة.
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