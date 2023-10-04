وزارة العمل: ملتقى توظيف في الإسكندرية لتوفير 9900 فرصة عمل للشباب

القاهرة- أ ش أ:

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، ملتقى توظيف للشباب، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، وبحضور خالد جمعة سكرتير عام المحافظة ، بمشاركة 33 شركة ،لتوفير 9900 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

وذكرت وزارة العمل أنه تم خلال الملتقى تسليم 141 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، وتضمنت فعاليات الملتقى عرض منتجات خريجي دورات التدريب المهني المجانية بمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة، كما شمل استخراج شهادة قيد "كعب العمل" إلكتروني لأول مرة بقسم الاستقبال، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة في هذا المجال ،وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية -في تقريره للوزارة- أن الملتقى تضمن فقرة للإرشاد المهني وطرق توعية الشباب بعملية التقديم في الوظائف والإجراءات المطلوبة، ومعرضا لمنتجات مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة تفقده وكيل المديرية والسكرتير العام، منوهاً إلى أن الملتقى شهد إقبالا كبيرا من الشباب للحصول على فرص العمل المتاحة والتي تتناسب مع إمكانياتهم وطموحاتهم.

وأكد أن المديرية مستمرة في متابعة عمليه تشغيل راغبي العمل بأماكن عملهم من قبل فريق متخصص من الأجهزة التابعة للتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق والواجبات التي كفلها لهم القانون داخل أماكن عملهم.