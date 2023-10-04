"الزراعة" تصدر عددًا خاصًّا من مجلتها الشهرية «MALR» بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر

كتب- مصراوي:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد العاشر من مجلتها الشهرية «MALR» عدد شهر أكتوبر 2023، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة تحت شعار "كلمة من قلب الديوان"، حيث احتفى هذا العدد بالذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة .

وسلط العدد الخاص الضوء على القرارات العاجلة التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف العبء عن كاهل الفلاح، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة لتنفيذ تلك الإجراءات .

كما احتفى العدد بذكرى مرور خمسين عاما على حرب أكتوبر المجيدة، وإطلاق وزير الزراعة أكبر قافلة سلع غذائية تحت شعار سيناء في القلب، وكذلك ملف خاص، حول الرئيس محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام ونشأته في قرية ميت أبو الكوم، وأهم ما نشرته الصحف العالمية حول الانتصار العظيم .

ويبرز هذا العدد جهود وزارة الزراعة لدعم وتنمية "سيدة الريف"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، وكيف جسدتها السينما والتليفزيون في الأعمال الفنية .

وفي هذا العدد أيضا ملف خاص حول جهود تنمية الثروة السمكية في مصر، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، فضلا عن حوار خاص مع طارق الشربيني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية .

كما يقدم للمزارع خلال هذا العدد أهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها خلال شهر أكتوبر للحصول على أفضل إنتاجية من المحاصيل.