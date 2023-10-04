محمد حسام رئيسا.. ننشر تشكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ
كتب- نشأت علي:
أسفرت انتخابات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن فوز المستشار محمد حسام، بمنصب رئيس اللجنة.
وفاز عصام هلال عفيفي والدكتور محمد شوقي بوكالة اللجنة، والنائب فرج فتحي فرج، بمنصب أمين السر.
وافتتح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة اليوم، لإعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية.
وشهدت الجلسة دعوة الأعضاء، لتقديم أي اعتراضات بشأن تشكيل اللجان النوعية، من خلال طلب كتابي موجه لرئيس المجلس.
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