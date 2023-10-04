رئيس "زراعة الشيوخ".. يحدد أولويات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع

كتب- نشأت علي:

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن فوز النائب عبد السلام الجبلي، برئاسة اللجنة، بدور الانعقاد الرابع على التوالي، فيما فاز جمال أبو الفتوح ومحمد السباعي، وفاز بمنصب أمين السر النائب عمرو أبو السعود.

وحرص المهندس عبد السلام الجبلي، على توجيه الشكر لأعضاء اللجنة، على ثقتهم في توليه رئاسة اللجنة وهيئة مكتبها، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل القيام بدورها وواجبها الوطنى دعما لخطة التنمية التى تستهدفها البلاد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الجبلى، إن لجنة الزراعة والري، تعد من أهم اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، نظرا لأنها تختص بقطاع الزراعة والأمن الغذائي، الذي يعد أهم ملف في العالم حاليا، في ظل التحديات العالمية حاليا.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: هناك العديد من الملفات المهمة الموجودة على أجندة اللجنة خلال الفترة المقبلة، منها ملف تطوير التعاونيات، وملف تشجييع الاستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة ومراكز البحوث في زيادة الإنتاج.

ووجه المهندس عبد السلام الجبلي، برقية شكر وتهنئة للرئيس السيسي، على ما يبذله من جهود ويحققه من إنجازات في قطاع الزراعة وإطلاق العديد من المشروعات القومية بهدف التوسع الزراعي.