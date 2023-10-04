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الجبلي رئيسا للجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ

12:36 م الأربعاء 04 أكتوبر 2023

المهندس عبدالسلام الجبلي

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كتب- سامح سيد:

أسفرت نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ عن فوز المهندس عبدالسلام الجبلي رئيسا للجنة الزراعة والري، وفاز النائب جمال أبوالفتوح والنائب محمد السباعي، بوكالة اللجنة، كما فاز عمرو أبوالسعود بأمانة سر اللجنة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد إعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية، لإجراء انتخابات هيئات المكاتب.

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عبدالسلام الجبلي مجلس الشيوخ انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الزراعة الري

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