وكيل مجلس الشيوخ يدعو الأعضاء لإجراء انتخابات اللجان النوعية

كتب- نشأت علي:

دعا المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس، لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وفي وقت سابق، دعا أيضا المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس، لتقديم أي اعتراضات بشأن تشكيل اللجان النوعية، من خلال طلب كتابي موجه إلى رئيس المجلس، وذلك خلال نصف ساعة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد إعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية، تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات المكاتب.