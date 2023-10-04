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وكيل مجلس الشيوخ يدعو الأعضاء لإجراء انتخابات اللجان النوعية

12:21 م الأربعاء 04 أكتوبر 2023

المستشار بهاء الدين أبو شقة

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كتب- نشأت علي:

دعا المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس، لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وفي وقت سابق، دعا أيضا المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس، لتقديم أي اعتراضات بشأن تشكيل اللجان النوعية، من خلال طلب كتابي موجه إلى رئيس المجلس، وذلك خلال نصف ساعة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد إعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية، تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات المكاتب.

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المستشار بهاء أبو شقة انتخابات اللجان النوعية وكيل مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

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