وزير العمل يشهد حلف "اليمين القانونية" لـ 39 مفتشاً جديداً

كتب- مصراوي:

شهد وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حلف اليمين القانونية لـ 39 مفتش عمل من 9 محافظات، وذلك قبل استلام مهامهم كمفتشي عمل، في إطار حرص الوزارة على استقرار مناخ العمل وتعزيز العلاقات بين طرفي الإنتاج "عمال وأصحاب عمل".

وقال الوزير - في بيان - إن الوزارة تَضخ اليوم دماءً جديدة من مفتشي العمل في المديريات، مطالباً المفتشين الجُدد بأن يكونوا نواة لجيل جديد يتصف بالسمعة الطيبة، والإخلاص في العمل لتحسين صورة الوزارة لدى الرأي العام.

وشدد على تفعيل آليات عمل المفتشين خلال عملهم؛ للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أجل توفير بيئة عمل آمنة، مع تحسين الصورة المجتمعية عن أجهزة العمل الميدانية وتوضيح دورها المهم الذي تقوم به بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتقديم خدمة أفضل.

ويمثل المفتشون الجدد 9 مديريات عمل هي: (القاهرة والدقهلية والإسكندرية وجنوب سيناء وسوهاج والجيزة وأسوان والأقصر وبني سويف).