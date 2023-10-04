طلب إحاطة بسبب تصدير البصل والمنتجات الزراعية بأسعار تقل عن نصف ثمنها في مصر
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي بطلب إحاطة ضد وزراء التموين والتجارة والزراعة بسبب بيع المنتجات الزراعية المصرية خارج مصر بأسعار تقل عن نصف الأسعار داخلها.
وأكد البرلسي، في بيان صحفي اليوم، أن البصل المصري يباع في الإمارات بنصف سعره في مصر والبطاطس المصرية في لبنان بنصف سعرها في مصر.
وقال البرلسي في طلب الإحاطة الذي تقدم به للمستشار حنفي جبالي عملًا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: أتقدم بطلب الإحاطة التالي موجه إلى وزراء التموين والتجارة الداخليةو والتجارة والصناعة الزراعة بسبب تصدير الخضروات المصرية بأقل من نصف أسعارها في مصر بينما يعاني الشعب من أزمة في البصل للمرة الأولى في تاريخهم.
ووفق قائمة أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، أمس، سجل سعر كيلو البصل 26 جنيها.
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