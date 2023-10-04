الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي وجموع المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر
كتب- مصراوي:
قدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقواتنا المسلحة الباسلة، وجموع الشعب المصري العظيم، بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد .
وجاء في نص التهنئة، وإننا، في هذا اليوبيل الذهبي، نستدعي من الذاكرة مع جموع المصريين كيف تكاتف أبناء هذه الأمة من جيش وشعب،
وواجهوا الأعداء لتحقيق النصر والرفعة، ونثق أن الروح التي تحلى بها أبطال هذا النصر الغالي هي الروح التي يتحلى بها المصريون اليوم، الذين يتكاتفون شعبًا وقيادة للوصول إلى مستقبل يليق بمصر النصر والجمهورية الجديدة.
نصلي أن يحفظ الله مصرنا الغالية، ويثبت خطاها لمزيد من التقدم والازدهار.
سوق مصراوى
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