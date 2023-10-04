وكيل الشيوخ يدعو الأعضاء لتقديم اعتراضاتهم بشأن تشكيل اللجان النوعية

كتب- نشأت علي:

دعا المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس، لتقديم أي اعتراضات بشأن تشكيل قوائم اللجان النوعية، من خلال طلب كتابي موجه إلى رئيس المجلس، وذلك خلال نصف ساعة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد إعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية، تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات المكاتب.

يأتي ذلك بعد أن تم دعوة الأعضاء في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ، أمس والتي ترأسها المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، لمن يرغب تعديل عضوية اللجان النوعية، التقدم بطلب كتابي لمكتب الأمين العام للمجلس، وفي حال عدم تقدم أي عضو بتعديل رغبته يستمر في اللجنة التي كان عضوا بها في دور الانعقاد الماضي.