وكيل الشيوخ يدعو الأعضاء لتقديم اعتراضاتهم بشأن تشكيل اللجان النوعية
كتب- نشأت علي:
دعا المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس، لتقديم أي اعتراضات بشأن تشكيل قوائم اللجان النوعية، من خلال طلب كتابي موجه إلى رئيس المجلس، وذلك خلال نصف ساعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد إعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية، تمهيدا لإجراء انتخابات هيئات المكاتب.
يأتي ذلك بعد أن تم دعوة الأعضاء في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ، أمس والتي ترأسها المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، لمن يرغب تعديل عضوية اللجان النوعية، التقدم بطلب كتابي لمكتب الأمين العام للمجلس، وفي حال عدم تقدم أي عضو بتعديل رغبته يستمر في اللجنة التي كان عضوا بها في دور الانعقاد الماضي.
سوق مصراوى
-
بقسط يبدأ من 184 جنيها.. أقوي لابتوب للعمل والدراسة 2023تفاصيل
-
أفضل أنواع كابل USB لشحن الهاتف.. بأسعار تبدأ من 45 جنيهاتفاصيل
-
أحدث ساعة ذكية بأسعار تبدأ من 150 جنيهاتفاصيل
-
أحدث هواتف ذكية في 2023 بأسعار تبدأ من 1690 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كابل USB للشحن السريع.. بأسعار تبدأ من 49 جنيهاتفاصيل
-
أفكار هدايا تناسب مواليد برج الميزانتفاصيل
فيديو قد يعجبك: