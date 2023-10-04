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هيئة الدواء تحذر من مكمل غذائي مغشوش.. وهكذا يمكن اكتشافه

10:00 ص الأربعاء 04 أكتوبر 2023

هيئة الدواء المصرية

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كتب - أحمد جمعة:

طالبت هيئة الدواء المصرية، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، من العبوات المغشوشة والمقلّدة من عقار "Osteocare Liquid 120 ML".

وقالت الهيئة في منشور حمل رقم 26 لسنة 2023، وحصل عليه مصراوي، أن التشغيلة المغشوشة تحمل رقم: 22101055، من إنتاج شركة VITABIOTICS.

و"اوستيوكير" هو شراب يستخدم كمكمل غذائي لتحسين بعض وظائف الجسم، وخصوصاً صحة العظام.

وبيّنت هيئة الدواء طرق التمييز بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة والمقلّدة من العقار، ومن بينها شكل العبوات من حيث الكارتون الخارجي.

وشددت على أنه في حال وجود شكوى يرجى الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة، أو الاتصال على الخط الساخن 15301، أو الموقع الإليكتروني للهيئة.

سوق مصراوى

هيئة الدواء المصرية عقار Osteocare Liquid 120 ML مكمل غذائي اوستيوكير

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