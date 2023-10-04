اليوم.. علي الحجار يحيي احتفالية قصور الثقافة بنصر أكتوبر

كتب- محمد شاكر

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، مساء الأربعاء، احتفالية فنية كبرى، بعنوان "مصر 5000 سنة حضارة.. 50 سنة عبور"، ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

يحيي الحفل الفنان الكبير علي الحجار، الذي يقدم باقة متنوعة من أشهر أغانيه، ويبدأ الحفل بتقديم أوبريت غنائي استعراضي بعنوان "جيش الشمس" من إخراج الفنان هشام عطوة، وتأتي فكرته تأكيدا على مفهوم الوحدة الوطنية، وسرد قصص أبطال حرب أكتوبر المجيدة من مختلف أقاليم مصر.

ويصاحب الأوبريت تقديم مجموعة التابلوهات لعدد من فرق الفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة وهي الشرقية، الإسماعيلية، سوهاج، أسوان وبمشاركة فرقة مصطفى حجاج الاستعراضية. إلى جانب الاستعانة بمجموعة من المواد الفيلمية والصوتية التي تستعرض ذكريات يوم النصر المحفورة في أذهان الشعب المصري.

أوبريت "جيش الشمس" كلمات وألحان محمد مصطفى، ديكور محمد هاشم، ملابس وأزياء سماح نبيل، إضاءة عز حلمي، مادة فيلمية ومونتاچ إياد أبو عميرة، مخرج منفذ أحمد أبو عميرة.

وتقدم هيئة قصور الثقافة برنامجا حافلا في الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر بالقاهرة والمحافظات، تشهدها مواقعها المنتشرة، يتضمن عددا كبيرا من الفعاليات والعروض الفنية والمعارض والمحاضرات والندوات والأنشطة الثقافية التي تتناول سيرة النصر العظيم وبطولاته وأبطاله بالإضافة إلى الورش واللقاءات المقامة في مختلف المحافظات لتكريم الشهداء وأسرهم.