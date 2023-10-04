أندريه زكي يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى 50 عامًا على انتصارات أكتوبر
كتب- إسلام لطفي
هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر العظيمة.
وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في برقية التهنئة: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، يسعدني أن أتقدم لكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة حلول ذكرى الانتصارات العظيمة التي حققتها قواتنا المسلحة الباسلة في حرب السادس من أكتوبر المجيدة. وندعو الله في هذه المناسبة السعيدة أن يعيدها على الشعب المصري العظيم وقواتنا المسلحة بدوام السلام والتقدم.
وأضاف "خمسون عامًا على ذكرى النصر العظيم والفخر الكبير في حياة المصريين، قدمت فيه بلادنا نموذجًا رائدًا في شجاعة المصريين وتفوق الجيش المصري أمام العالم أجمع".
كما أرسل رئيس الطائفة الإنجيلية أيضًا برقية تهنئة مماثلة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
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