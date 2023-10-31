رئيس اتصالات النواب: تشريعات أنشطة الذكاء الاصطناعي على رأس أولوياتنا

كتب- نشأت علي:

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد البدء في مناقشة عدد من المواد والتشريعات؛ التي ستنظم أنشطة الذكاء الاصطناعي في مصر، والتي ستضاف على الأرجح إلى قانون تقنية المعلومات، الذي صدر في عام 2018 أو يصدر بها قانون مستقل.

وأضاف "بدوي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مصر تخطو بخطوات ثابته لدخول تقنية الـ 5G وهي شبكة الجيل الخامس، وما يترتب عليه من تطوير وتحديث يسابق الزمن في العالم الفضائي والمعلوماتي، مما يحتم على مصر بضرورة وجود تشريعات حاكمة للذكاء الاصطناعي في مصر تنظم عمله وتضبط استخدامه.

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أمرا واقعا، ولابد من التعامل من خلاله، بالإضافة إلى أن له من الإيجابيات والسلبيات التي تحتاج إلى ضوابط قانونية تنظمه، في ظل خلو التشريعات المصرية من النص على تناول الذكاء الاصطناعي في أي من مواد قانون العقوبات المصري.

وتابع أن لجنة الاتصالات تهدف من هذه التشريعات للحفاظ على الهوية المصرية والمجتمع المصري بقيمه الراسخة، وبما يتوائم مع متطلبات العصر الحديث التي تقتضي السير في ركاب الدول المتقدمة، من خلال الثورة المعلوماتية التي يعيش فيها العالم ويتماشي مع خطة الدولة المصرية في التحول الرقمي والثورة التنموية في مجال الاتصالات.