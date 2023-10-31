"الهجرة" والغرفة التجارية توقعان بروتوكول لتدريب الشباب للعمل بالأسواق العالمية
كتب- إسلام لطفي:
وقعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، برتوكول تعاون مشترك لتدريب وتأهيل الشباب المصري للعمل بالسوق الخارجي والمحلي.
وقع البروتوكول عن الوزارة السفير إيهاب نصر مساعد الوزيرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وعن غرفة القاهرة أيمن العشري رئيس الغرفة،
وشهدت التوقيع سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية في حضور شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة والدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة الغرفة ومنير المصري رئيس شُعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة القاهرة.
يأتي ذلك في إطار توفير سبل التكافل الاجتماعي وفرص التدريب والعمل الملائمة بما يضمن تحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
وفي ضوء تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والمساعي الدائمة والدؤوبة نحو الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري من خلال العمل على نشر الوعي المجتمعي بتلك الظاهرة، وما تمثله من إضرار بالشباب وأسرهم والمجتمع عامة وفتح أفاق جديدة للشباب بتوفير فرص للتدريب والتأهيل بالداخل والخارج، وتوفير كافة البدائل الإيجابية المتاحة في سوق العمل المحلي والخارجي والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
كما يأتي هذا البروتوكول لتحقيق التعاون المثمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والغرفة التجارية للقاهرة لتقديم البرامج التنموية التي ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".
وتستهدف الوزارة والغرفة تحقيق هدف مشترك من خلال شُعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وإيمانًا بدور الغرفة وما تقوم به من تدريب وتأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة في الداخل والخارج طبقًا لتوجهات الدولة.
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