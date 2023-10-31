وزارة التضامن الاجتماعي توضح حجم المساعدات الإغاثية لقطاع غزة

كتب- نشأت علي:

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المعونات والمساعدات الإغاثية المقدمة إلى قطاع غزة بفلسطين من خلال المجهود الجوي عدد 57 طائرة من17 دولة وعدد من المنظمات بإجمالي أوزان 1435 طنا.

وقالت إن إجمالى المعونات البرية 3997 طنا بواقع 160 شاحنة، وأن عدد الأوزان التي تم تسليمها إلى قطاع غزة 2350 طنا، وعدد الأوزان المتبقية 3082 طن.

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي مساء اليوم، بشأن مراكز الإغاثة على مستوى جمهورية مصر العربية، وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية توقع حدوثها، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلي الوزارة وبعض الوزارات الأخرى منها التخطيط والمالية والتموين والتنمية المحلية والطيران المدنى والموارد المائية والري والشباب والرياضة والصحة

وأشارت الوزيرة إلى أن الدول والمنظمات التي تم تسليم الشحنات الخاصة بها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني (فنزويلا، البرازيل، الكويت، الهند، وتركيا، وتونس، والإمارات، وقطر)، والمنظمات هي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وزارة الصحة المصرية والهلال الأحمر المصرى، والصليب الأحمر.