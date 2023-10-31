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الشيف بوراك يزور الأهرامات: "بحب مصر"

10:44 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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    الشيف بوراك في زيارة إلى أهرامات الجيزة (4)
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    الشيف بوراك في زيارة إلى أهرامات الجيزة (1)
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    الشيف بوراك في زيارة إلى أهرامات الجيزة (5)
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    الشيف بوراك في زيارة إلى أهرامات الجيزة (6)
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    الشيف بوراك في زيارة إلى أهرامات الجيزة (3)
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    الشيف بوراك في زيارة إلى أهرامات الجيزة (2)
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كتب- محمد أبو بكر:

نشر الشيف التركي بوراك أوزدمير، صورًا عبر حسابه على "الانستجرام"، من زيارته للأهرامات في مصر.

وعلق الشيف بوراك على الصور التذكارية التي التقطها ونشرها عبر حسابه قائلًا: "أنا أحب مصر".

ولاقت صور الشيف بوراك من أمام الأهرامات تفاعلًا كبيرًا من متابعيه، ورحب المصريون منهم بقدوم الشيف العالمي إلى مصر.

ويحظى الشيف بوراك بمتابعة أكثر من 54 مليون شخص حول العالم، ما يجعل وجوده في أي مقصد سياحي بمثابة دعاية كبيرة.

وكان الشيف بوراك، قد أعلن في وقت سابق، دعمه للقضية الفلسطينية وتعاطفه مع أهالي غزة أمام عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي، بنشره مقطعًا عبر حسابه الشخصي.

سوق مصراوى

الشيف التركي بوراك أوزدمير الأهرامات القضية الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة الشيف بوراك

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