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BBC

المتحدث باسم الحكومة: سيناء في قلب مشروع التنمية المصرية

09:46 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

المستشار سامح الخشن

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كتبت-داليا الظنينى :

قال المستشار سامح الخشن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن زيارة الكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى شمال سيناء اليوم "كانت ستتم قبل ذلك، ولكن توافقت مع الأحداث الجارية في غزة"، مبينا أنها تعطى رسائل واضحة وصريحة، عن وضع سيناء بالنسبة لمصر.

وأضاف الخشن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، اليوم الثلاثاء، أن "سيناء ليست مجرد صحراء، وليست جزء منفصل عن مصر، بل سيناء في قلب مشروع التنمية المصرية".

ونوه إلى أن الرئيس السيسي كانت له نظرة حكيمة وثاقبة وعميقة منذ عام 2014، ونحن نواجه موجة إرهاب عاتية، حيث أطلق المشروع القومي لتنمية سيناء بالتوازي مع مكافحة الإرهاب.

وتابع: "تم استعراض ما تم تحقيقه على مدار السنوات الماضية خلال كلمة رئيس الوزراء، والمخطط المقبل في المرحلة الثانية لتنمية سيناء، بتدشين خطة التطوير الاستراتيجي لمشروع التنمية في سيناء".

وشدد "الخشن" على أن المخاطر كانت تأتي من الجبهة الشرقية لمصر على مدار تاريخها.

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