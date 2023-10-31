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عقب عودته من شمال سيناء.. مدبولي يلتقي وفدًا من المستثمرين الإماراتيين

07:49 م الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

الدكتور مصطفى مدبولى يلتقي وفدًا من المستثمرين الإ

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كتب - محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عقب عودته من شمال سيناء، وزير الاستثمار الإماراتي، وعدد من المستثمرين لبحث عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية فى مصر.

كان الدكتور مصطفي مدبولي زار شمال سيناء صباح اليوم بصحبة عدد من الوزراء والشخصيات السياسية والإعلاميين، كما عقد مؤتمراً صحفيا أمام معبر رفح والتقي أهالي الجورة.

وأكد مدبولي أن سيناء ستظل أغلى جزء على قلب كل مصري ولن نسمح بأي صورة من الصور بأن نتخلى عن متر واحد من هذه الأرض.

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الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء شمال سيناء وزير الاستثمار الإماراتي معبر رفح

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