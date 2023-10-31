ضياء رشوان: مصر مستعدة لفتح معبر رفح للأجانب ومزدوجي الجنسية ضمن اتفاق كامل

كتب - محمد عبدالناصر:

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح طوال الوقت وخلال الأعوام السابقة للإخوة الفلسطينيين الذين لديهم أسباب كأفراد للقدوم إلى مصر سواء للدراسة أو العلاج أو زيارة أهلهم أو للعبور إلى بلد ثالث لهم فيها مصالح.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، ونقلته "القاهرة الإخبارية"، أن معبر رفح مفتوح في أي لحظة وقد فُتح من قبل لقدوم أية جرحى أو مرضى من أشقائنا الفلسطينيين، مشيرا إلى أن وزير الصحة تفقد عشرات من المؤسسات الصحية والاستعدادات المصرية لاستقبال المرضى والجرحى من قطاع غزة عندما تسمح لهم قوة الاحتلال بذلك.

وتابع، أن مصر أبدت منذ اللحظة الأولى استعدادها لدخول الرعايا الأجانب سواء مزدوجي الجنسية أو مزدوجي الجنسية الواحدة لأراضيها لكي يذهبوا إلى البلد الثاني، ولكن ذلك كان مشروطا طوال الوقت بأن يخرج هؤلاء وتدخل المساعدات بلا قيد أو شرط، موضحا أن الجانب الإسرائيلي أخل في اتفاقه إذ قصفت قوات الاحتلال الطرق ومنطقة رفح من الناحية الفلسطينية عندما تجمع رعايا أكثر من 40 دولة لكي توقف المساعدات والشاحنات وأيضا تخيف مزدوجي الجنسية والأجانب.

وأكد، استعداد مصر لفتح معبرها لكل الأجانب ومزدوجي الجنسية على أن يتم هذا ضمن اتفاق كامل، مشيرا إلى أن مزدوجي الجنسية لهم الحق في العبور، وهناك 2 مليون فلسطيني على بعد أمتار منا لهم الحق في الحياة وعلاج جراحهم ودفن كريم لأمواتهم بعيدا عن القصف، فضلا عن حقهم في المجيء لاستكمال دراستهم في مصر.

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع الموظفين الفلسطينيين الذين يشرفون على معبر الأفراد من الناحية الثانية من مباشرة عملهم.

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبطئ دخول المساعدات إلى قطاع غزة، من خلال تفتيشها بصورة متعمدة البطء.

وأضاف رشوان، أن مصر مستعدة لدخول آلاف الشاحنات يوميًا إلى غزة، ولكن الجانب الإسرائيلي يصر على تفتيش كل شاحنة، ما يؤدي إلى تأخير وصول المساعدات إلى المحتاجين، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ قرار يحمي المساعدات الإنسانية من التأخير والمنع الإسرائيلي.