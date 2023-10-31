ضياء رشوان: مصر تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار على المدنيين في غزة

كتب - محمد عبدالناصر:

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنقاذ الأبرياء والمدنيين، والقول وبحسب الإدعاء الإسرائيلي بأن في غزة مسلحون ومدنيون، فالقانون الدولي لا يعترف بالمناطق المحتلة إلا للمدنيين، وغزة منطقة محتلة وفقا للقانون الدولي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كل ما يحدث في غزة لا يحدث ضد قوات نظامية، بل يحدث ضد مقاومة والتي يقرها القانون الدولى مقرة كما حق الدفاع الشرعي، فالمقاومة حق الشعوب جميعا، مشيرا: «التاريخ بالعالم لم يعرف مقاومة أو تحرك وطني هزموا، بل كل المستعمرين هم من يهزموا، فالمقاومة تنتصر دائما وتأخذ وقتها من القتال».

وتابع: مصر تدعو إلى وقف إطلاق النار، وفتح فوري ومستدام بشكل متواصل لكل أنواع المساعدات للشعب الفلسطيني، وندعو كل المنظمات والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية منها منظمة الصحة العالمية وغيرها لمساندة فلسطين.

والكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تدعو المنظمات الدولية، خاصة منظمة حماية حقوق الصحفيين، إلى التحقيق في مقتل 34 صحفيًا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وأوضح أنّ السلطات المصرية تسمح بعبور الصحفيين إلى غزة، ولكن عدم وجود أمان في المنطقة المحيطة بالمعبر هو ما يمنع دخولهم، لافتا إلى أنّ الأمين العام للأمم المتحدة والمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وصلا إلى معبر رفح، لكنهما لم يتمكنا من العبور إلى غزة بسبب المنع الإسرائيلي.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للاستعلامات، أنّ مصر تدعو إلى التفاوض الحقيقي القائم على مقررات الشرعية الدولية ومجلس الأمن من أجل حل الدولتين لحل الأزمة الفلسطينية، لافتا إلى أنّ الحل موجود ولم تخترعه الأطراف العربية، بل الجمعية العامة في الأمم المتحدة عام 1947 بإقامة الدولة الفلسطينية فقط، وذلك ما اتفقت عليه الأطراف بمؤتمر القاهرة للسلام.

وأشار رشوان، إلى أنّ السؤال الآن هو متى يبدأ التفاوض الحقيقي لحل الدولتين، حيث لا يوجد تفاوض تحت إطلاق النار ولا يوجد تفاوض أثناء عملية برية.