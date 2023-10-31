من هي الإعلامية سارة حسن بعد وفاتها اليوم بسبب سرطان المخ؟
كتب- محمد عبدالناصر:
رحلت منذ قليل الإعلامية سارة حسن، وأعلنت أسرتها أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة العصر بمسجد السلام بمدينة نصر، والعزاء غدا بمسجد المشير قاعة الصفا.
سارة حسن، هي إعلامية شهيرة، عانت من مرض السرطان منذ 2021، حيث خضعت لعملية استئصال لورم خبيث، لكن هذه العملية لم تكن نهاية هذا المرض معها، بعد أن عانت لاحقا.
آخر ظهور لسارة حسن كان في 2022 عبر قناة المحور، حيث تحدثت عن عودة المرض لها مرة أخرى وبداية تلقيها جرعات الكيماوي من جديد، بشكل مكثف.
وبعد ذلك كتبت عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "تعبت يا الله راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث".
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