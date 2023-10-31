وفاة المذيعة سارة حسن بعد صراع مع المرض

كتب- محمد عبدالناصر:

رحلت منذ قليل المذيعة سارة حسن بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت مصابة بمرض السرطان.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد السلام بمدينة نصر، والعزاء غدا بمسجد المشير قاعة الصفا.

ودخلت الإعلامية سارة حسن تدخل في غيبوبة منذ 3 أشهر، وتعاني من أزمة صحية شديدة منذ نحو عامين.