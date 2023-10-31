إنجاز رياضي جديد لأبناء المؤسسات العسكرية بالبطولة الإفريقية للتجديف بتونس -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

حقق أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة للقوات المسلحة إنجازًا رياضيًّا جديدًا خلال مشاركتهم ضمن قوام المنتخب المصري في البطولة الإفريقية للتجديف؛ المكون من 18 لاعبًا ولاعبة والتي استمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بدولة تونس بمشاركة 168 لاعبًا ولاعبة يمثلون 20 دولة .

وحجز لاعبان من المؤسسة العسكرية بطاقتَين للتأهل المباشر لأوليمبياد باريس 2024 (أوليمبي- باراليمبي)؛ حيث حقق الرائد علي مصطفى الزيني (مصاب عمليات بسيناء) الميدالية الذهبية للتجديف قارب زوجي مختلط، وحجز بطاقة التأهل للأوليمبياد الباراليمبية، وحقق المساعد عبد الخالق سمير البنا لاعب نادي طلائع الجيش، الميدالية الذهبية للتجديف، قارب فردي رجال، وحجز بطاقة التأهل لأوليمبياد باريس 2024، للمرة الثالثة على التوالي، وبذلك يصبح عدد المتأهلين رسميًّا لأوليمبياد باريس 2024 من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية (10) لاعبين ولاعبة .

يأتي هذا الإنجاز في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على استمرار دورها في تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل الكوادر الرياضية من خيرة أبناء الشعب المصري بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصري خفاقاً في كبرى المحافل الإقليمية والعالمية .