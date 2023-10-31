وزير الدولة للإنتاج الحربي: نسهم في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة

كتب- محمد سامي:

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، أن سياسة العمل التي تنتهجها الوزارة ترتكز على تنفيذ دورها الرئيس كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر إلى جانب حرصها على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة وما تمتلكه من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين، مساهمة شركات ووحدات الإنتاج الحربي في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة التي تعزز مساعي التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع مع المهندس محمد مصطفى ممثل شركة استشارة للتنمية الصناعية وشركة (استدامة) للمدن الذكية والوفد المرافق، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا اللقاء يأتي بهدف بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدًا أن منظومة العمل بالوزارة تعد منظومة فريدة من نوعها إذ تضم (16) شركة صناعية، بالإضافة إلى (3) شركات (للإنشاءات ونظم المعلومات والصيانة) إلى جانب ظهير بحثي يتمثل في مركز التميز العلمي والتكنولوجي، كما تضم هذه المنظومة المتكاملة قطاعاً للتدريب وآخر لاختبارات الذخائر والأسلحة ومركزاً طبياً، معرباً عن استعداد وزارة الإنتاج الحربي للتعاون والتكامل مع الجهات المختلفة بالدولة؛ بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج والبناء والتنمية، إلى الأمام.

من جهته، قال المهندس محمد مصطفى ممثل "استشارة للتنمية الصناعية" إن الشركة تضم نخبة من المستشارين ذوي الخبرات الممتدة في المجال الصناعي، وهي متخصصة في مجال تقديم الحلول والخدمات المتكاملة المتخصصة مثل الاستشارات الخاصة بمجال تأسيس الشركات بأنواعها، وكافة خدمات التنمية الصناعية بدايةً من تخصيص الأراضي مرورا بإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للبدء في الأنشطة الصناعية والاستمرار فيها (مثل تراخيص البناء والتشغيل وإصدار السجلات الصناعية)، وكذا الاستشارات المتعلقة بتصميم وإقامة خطوط الإنتاج والتأهيل للحصول على شهادات الجودة المحلية والعالمية في مختلف القطاعات.

وأشاد بما تمتلكه شركات ووحدات الإنتاج الحربي من خبرات وإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وبشرية تمكنها من تنفيذ المشروعات المسندة إليها بدقة وكفاءة، مؤكدا الحرص على التعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي لتحقيق التكامل وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد المحلية المتاحة بها بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

كما أوضح الدكتور عمرو عبد الهادي ممثل (شركة استدامة) بأنه يتطلع للتعاون مع الإنتاج الحربي في مجالات تصنيع متعددة وعلى رأسها تصنيع محطة توليد مياه من الهواء بطاقة 1000 م3/ اليوم - والتي تم عرض نموذج مصغر بطاقة 20 م3/ اليوم بجناح الشركة بمعرض اتحاد الصناعات - وكذا تصنيع روبوت لتنظيف أوجه المباني الشاهقة وغيرها من المبتكرات التي يقوم بتصميمها فريق العمل الفني بالشركة.

وصرّح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأن وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى يحرص بشكلٍ دائم على إصدار التوجيهات الوزارية التي من شأنها المساهمة في تعميق التصنيع المحلي وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة وتحقيق التكامل مع مختلف الجهات بالدولة.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.