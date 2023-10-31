توقعات بتثبيت الفائدة الأمريكية وترقب للنظرة المستقبلية في ظل الصراع في غزة

كتبت- شيماء حفظي:

يبدأ الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) اجتماعه اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في قراره الذي سيُعلن يوم غد الأربعاء.

ووفقا لما نقلته فاينانشيال تايمز الأمريكية، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة، "لكن يجب على البنك المركزي أن يقدم للمستثمرين نظرة ثاقبة حول المسار المحتمل في المستقبل".

وتتوافق التوقعات مع ما أوردته وكالة رويترز بأن القرار يتوقع أن يبقي على الفائدة الأمريكية في نطاق 5.5 و 5.5% وأن التركيز سينصب على التوقعات وتصريحات جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي عقب إعلان القرار.

وسيعلن بنك إنجلترا وبنك اليابان أيضا عن قرارات سعر الفائدة هذا الأسبوع.

تأتي الاجتماعات بشأن الفائدة وسط تقلبات إقليمية في منطقة الشرق الأوسط - لم تؤثر بشكل مباشر كثيرا على الأوضاع العالمة - لكن توقعات بارتفاع أسعار النفط حال استمرار الصراع قد تصعب الأمور عالميا.

وتوقع البنك الدولي ارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولارًا للبرميل في الربع الحالي من العام 2023، على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وبينما توقع البنك أن يتراجع سعر النفط إلى 81 دولارًا للبرميل في المتوسط في السنة القادمة مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، لكنه وضع 3 سيناريوهات للأسعار وفقا لوتيرة تصاعد الصراع وأمده.

وعن أسعار الفائدة المتوقعة، نقلت فاينانشيال تايمز، أن صناع القرار في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة) أشاروا إلى أنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع هذا الأسبوع.

وسيراقب المستثمرون والاقتصاديون "عن كثب" أي إشارة إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع مرة أخرى في الأشهر المقبلة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة منذ اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. وتجاوز العائد على سندات العشر سنوات هذا الأسبوع 5% للمرة الأولى منذ عام 2007، مما أدى إلى رفع تكاليف الاقتراض معه.

أما في انجلترا، فالمستثمرين واثقين من أن بنك إنجلترا سيبقي أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25% يوم الخميس.

وقال جورج باكلي، محلل الأبحاث في بنك نومورا إن "ارتفاع عائدات السندات الدولية والمخاوف الجيوسياسية - على الرغم من التأثير المحتمل لهذه الأخيرة على أسعار الطاقة - تشير إلى عدم زيادة أسعار الفائدة".