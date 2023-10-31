لحظة وصول رئيس الوزراء إلى مطار العريش لمتابعة وصول المساعدات لغزة
كتب- مصراوي:
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" فيديو للحظة وصول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى مطار العريش يرافقه وفد رفيع المستوى، وذلك لمتابعة وصول الطائرات الإغاثية الدولية التي تصل إلى مطار العريش ومن ثم إلى معبر رفح والعوجة لتصل إلى قطاع غزة.
وأعلن فرع الهلال الأحمر المصري أن الطائرات تصل إليه من عدة دول عربية وأجنبية ومن قبل منظمات دزولية محملة بطائرات متنوعة من المساعدات الإغاثية المختلفة لصالح قطاع غزة.
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