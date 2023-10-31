النواب يوافق على منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية
كتب- سامح سيد:
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2023* بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، و الموقعة في 5 يونيو 2023.
سوق مصراوى
-
أسعار أبرز سماعات الموبايل في الأسواقتفاصيل
-
أفضل أجهزة قياس ارتفاع ضغط الدم.. بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
أفضل هواتف ذكية من الفئة الاقتصادية بأقل من 3 آلاف جنيهتفاصيل
-
كيف تتخلص من آلام الظهر والرقبة ؟تفاصيل
-
أفضل 5 أنواع إضاءة لتجديد سيارتك بأسعار تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
يبدأ من 47 جنيها.. أحدث اتجاهات موضة التيشرت القطني للرجال 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: