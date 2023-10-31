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النواب يوافق على منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية

05:00 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

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كتب- سامح سيد:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2023* بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، و الموقعة في 5 يونيو 2023.

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حنفي جبالي مجلس النواب منحة من الوكالة الإسبانية منحة بمبلغ 670 ألف يورو الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي

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