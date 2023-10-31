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"صناعة النواب" تناقش دعم صغار المصنعين.. والسلاب يطالب بدراسة بشأن المناطق الصناعية

05:00 ص الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

النائب محمد مصطفى السلاب

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كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن عدم تخصيص أراضٍ بمساحات صغيرة لصغار المستثمرين في المدن الصناعية على الرغم من عدم الاستغلال لكامل المساحات الكبيرة المخصصة لكبار المستثمرين.

وأكد البرلماني، أهمية دعم صغار المصنعيين، لاسيما فيما يتعلق بتصنيع مكملات الإنتاج، مشيرًا إلى هناك ما يقرب من ١٥٠ منطقة صناعية ولابد من وضع أولولية في كل المناطق الصناعية بتخصيص مصانع لصغار المصنعين على حسب تخصص كل محافظة.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة، وهيئة المجتمعات العمرانية للتعريف بالمناطق الصناعية داخل مدن الجيل الرابع، والحوافز التشجيعية بها.

وأوصت لجنة الصناعة، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، بضرورة إعداد دراسة بشأن المناطق الصناعية بمدن الجيل الرابع، لما لها من أهمية في دعم التطور التكنولوجي، لصالح الاقتصاد الوطني.

سوق مصراوى

النائب محمد مصطفى السلاب لجنة الصناعة مجلس النواب دراسة بشأن المناطق الصناعية تخصيص أراضٍ بمساحات صغيرة

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