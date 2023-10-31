طيران الإمارات يضيف رحلة رابعة يومياً لمطار القاهرة بأكبر طائرة ركاب في العالم

كتب - محمد عبيد

بدأت خطوط طيران الإمارات تشغيل رحلة رابعة يوميًا لمطار القاهرة الدولي من طراز إيرباص A380 أكبر طائرات ركاب في العالم وذلك خلال الساعات الماضية ، ليصل عدد رحلات الشركة إلى مطار القاهرة 4 رحلات يومياً (28 رحلة في الأسبوع، ثلاث منها بطائرات A380 والرابعة بطائرة بوينج 777) ، وذلك لمواجهة حركة الركاب الكبيرة بين البلدين.

وقالت الشركة، إنه سافر على الرحلة اليومية الثالثة الجديدة رقم "EK 925/ 926" بطائرة A380 من دبي 649 راكباً من جنسيات مختلفة.

وتواصل طيران الإمارات توسيع شبكة طائراتها A380 لتلبية الطلب المتزايد على السفر على مستوى العالم، وتشغّل حالياً 90 طائرة من هذا الطراز العملاق، حيث تعد القاهرة الوجهة الأولى في أفريقيا التي تطير اليها الشركة بطائرات A380، ولا تزال تتمتع بأعلى حصة من خدمات هذه الطائرات في القارة السمراء.