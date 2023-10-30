برلمانى: توجيه صرف القروض إلى مشروعات الصحة والتعليم وحياة كريمة يؤكد مبدأ الشفافية

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب موافقة الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس النواب، علي اتفاقيه القرض الحكومي الموقع بين حكومه مصر العربيه وبنكي ديوتشه ، واي بي سي لصالح وزارة الماليه ، موضحا بكل تاكيد ان كل المصريين غير سعداء بالاقتراض، ولكن بالنظر إلى الموازنه العامه الدولة والظروف العالميه ووكذلك الي الاولويات التي حددتها وزارة الماليه التي حددت اوجه الصرف فانها جيدة وموفقه.

وأضاف "محسب" في كلمته في الجلسه العامه، اثناء مناقشة الاتفاق الموقع بين حكومه مصر العربيه وبنكي ديوتشه، واي بي سي لصالح وزارة الماليه والصادر بها قرار رئيس الجمهوريه رقم 452 لسنة 2023 بشان قرض بقيمة 500 مليون دولار يسدد علي 7 سنوات بان وزارة الماليه تعاملت بكل شفافيه في هذا الامر وحددت اوجه الصرف انشطه تدعم الصحه والتعليم ومشروعات حياة كريمه التي جددت الامل للمصريين .

وتابع محسب إن أوجة صرف القرض مقدرة وساهمت في تغيير وجه الحياة في صعيد مصر وعملت علي الارتقاء بحياة المواطن المصري.