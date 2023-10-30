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مسئول جنوب إفريقي: ندين قتل المدنيين.. وللفلسطينيين الحق في دولة حرة

11:43 م الإثنين 30 أكتوبر 2023

غزة

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كتب- أحمد مسعد:
قال ديفيد مالابو، نائب وزير المياه بجنوب إفريقيا، إن الفلسطينيين لهم الحق في دولة مستقلة، مضيفا: نرفض قتل المدنيين في كلا الجانبين.. ونرى أن حل الدولتين حلا مناسبا للصراع".

و أشار مالابو إلى أن المياه يمكن أن تؤدي لمزيد من الصراعات حول العالم، مؤكدا أهمية التعاون في مجال المياه، خاصة في الأنهار المشتركة.

وقال نائب وزير المياه ، إن بلاده تحتاج انظمة الإنذار المبكر التي تلعب دورا كبيرا في الاستعداد، والاستجابة لاحقا، مشيراً إلى أن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات لخفض تلوث المياه".

وتابع: أن بعض المواطنين في جنوب إفريقيا محرومون من الوصول إلى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وأن بلاده تعمل على توفير المياه إلى هؤلاء.

وتستمر فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر 2023، وذلك تحت عنوان "التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة".

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ديفيد مالابو غزة جنوب افريقيا

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