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سويلم يكرم المزارعين الفائزين فى مسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه"

10:45 م الإثنين 30 أكتوبر 2023
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    الدكتور هانى سويلم يكرم المزارعين الفائزين
  • عرض 5 صورة
    الدكتور هانى سويلم يكرم المزارعين الفائزين
  • عرض 5 صورة
    الدكتور هانى سويلم يكرم المزارعين الفائزين
  • عرض 5 صورة
    الدكتور هانى سويلم يكرم المزارعين الفائزين
  • عرض 5 صورة
    الدكتور هانى سويلم يكرم المزارعين الفائزين
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كتب-أحمد مسعد:

كرم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى عدد من المزارعين الفائزين فى مسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه واستدامة الموارد البيئية .

وقد توجه الدكتور سويلم بالشكر للمزارعين ، معربا عن سعادته بهذه النماذج المتميزة خاصة انها تقدم تجربتها الحقيقية المنفذة على الأرض كنموذج لغيرهم من المزارعين .

وأضاف أن الهدف من تطبيق هذه التجارب المميزة هو ترشيد استخدام المياه وفى نفس الوقت تحقيق مصلحة المزارع من خلال زيادة الإنتاجية المحصولية وبالتالي زيادة العائد المادى للمزارع .

واكد على السعى الدائم لتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة العائد الاقتصادى منها وزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد ، خاصة أن الدولة تنفق مبالغ ضخمة على تطوير المنظومة المائية لتوصيل المياه للأراضي الزراعية.

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الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية سويلم يكرم المزارعين الفائزين أفضل الممارسات للحفاظ على المياه ترشيد استخدام المياه

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