برلماني: علينا توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي قبل تقديمهم للمحاكمة

كتب- نشأت علي وسامح السيد:

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية بما يتم من حرب ضد الإنسانية.

وأضاف "أبو العلا" خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة، أن تلك الأحداث كشفت عن بربرية عنصرية العالم الغربي، مشيرًا إلى أن هناك منظمات تنتهك الاتفاقيات الدولية مع المحتل الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة الجماعية.

ودعا لمشاركة الجميع في توثيق جرائم الاحتلال من أجل التاريخ، قبل أن يكون بهدف تقديم هذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية، مشددًا على ضرورة أن يشمل التوثيق جرائم الاحتلال قبل ٧ أكتوبر أيضًا وألا يكتفي بجرائمه الحالية بعد ٧ أكتوبر.

وشدد على أن طريقة التوثيق لا بد أن تتضمن وسائل وأشكال ملموسة مثل فيديوهات والشهادة الحية من المصابين وأهالي الضحايا، وذلك بهدف اكتمال التوثيق لتقديم ملف كامل للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال: علينا ألا نتعشم في الآخرين، فما رأيناه من العالم البربري العنصري، يجعلنا ندرك أن هذا الابن المدلل يمثل لوبي صهيوني بالغرب.. وعلينا أن نوثق كلجنة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، تلك الجرائم لنستطيع استقبال تلك الشهادات لمساعدة الفلسطينين الذين يتعرضون لإبادة وحرمان من دواء، وواجبنا تقديم هؤلاء للمحاكمة أو على الأقل للتاريخ.

وشارك في الاجتماع: المجلس القومى لحقوق الإنسان، والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ومنظمات المجتمع المدني، "المنظمة العربية لحقوق الانسان، التحالف المصري لحقوقالانسان والتنمية، الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، المؤسسة العربية للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان".

كما دعت اللجنة البرلمانية، مؤسسة القيادات المصرية للتنمية، مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، المجموعة المتحدة للقانون.