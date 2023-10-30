ننشر جدول التطعيمات الأساسية للأطفال منذ الولادة وحتى سنة ونصف

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كتب- أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، جدول التطعيمات الروتينية للأطفال منذ الولادة وحتى عمر السنة والنصف.

وشددت الوزارة على أهمية الحفاظ على التطعيمات للأطفال، موضحة أن التطعيمات تقوي مناعة الطفل وتحميه من الإصابة بالأمراض.