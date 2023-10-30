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ننشر جدول التطعيمات الأساسية للأطفال منذ الولادة وحتى سنة ونصف

08:17 م الإثنين 30 أكتوبر 2023
  • عرض 8 صورة
    التطعيمات الأساسية للأطفال منذ الولادة وحتى سنة ونصف
  • عرض 8 صورة
    التطعيمات الأساسية للأطفال منذ الولادة وحتى سنة ونصف
  • عرض 8 صورة
    التطعيمات الأساسية للأطفال منذ الولادة وحتى سنة ونصف
  • عرض 8 صورة
    التطعيمات الأساسية للأطفال منذ الولادة وحتى سنة ونصف
  • عرض 8 صورة
    التطعيمات الأساسية للأطفال منذ الولادة وحتى سنة ونصف
  • عرض 8 صورة
    التطعيمات الأساسية للأطفال منذ الولادة وحتى سنة ونصف
  • عرض 8 صورة
    التطعيمات الأساسية للأطفال منذ الولادة وحتى سنة ونصف
  • عرض 8 صورة
    التطعيمات الأساسية للأطفال منذ الولادة وحتى سنة ونصف
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كتب- أحمد جمعة:
نشرت وزارة الصحة والسكان، جدول التطعيمات الروتينية للأطفال منذ الولادة وحتى عمر السنة والنصف.

وشددت الوزارة على أهمية الحفاظ على التطعيمات للأطفال، موضحة أن التطعيمات تقوي مناعة الطفل وتحميه من الإصابة بالأمراض.

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تطعيمات الأطفال التطعيمات الأساسية وزارة الصحة

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