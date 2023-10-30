الهلال الأحمر: تلقينا مساعدات من 20 دولة و18 منظمة عالمية



كنبت- داليا الظنيني:

قال خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن هناك تواصل مستمر مع الهلال الأحمر الفلسطيني لرصد احتياجات قطاع غزة من المساعدات الإنسانية والأدوية لتوفيرها وإرسالها لسكان القطاع.

وأضاف "زايد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، مساء الاثنين، أن الهلال الأحمر المصري تلقى مساعدات من 20 دولة و18 منظمة عالمية لتقديمها للمحاصرين بغزة.

وأشار رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء، إلى وجود تنسيق مصري مكثف لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل تجهيز شاحنات المساعدات لقطاع غزة.