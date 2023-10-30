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BBC

أمطار رعدية تمتد للقاهرة.. الأرصاد تحذر من عدم استقرار طقس غدًا

07:48 م الإثنين 30 أكتوبر 2023
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    أمطار رعدية
  • عرض 5 صورة
    أمطار رعدية
  • عرض 5 صورة
    أمطار رعدية
  • عرض 5 صورة
    أمطار رعدية
  • عرض 5 صورة
    أمطار رعدية
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد في بيان، تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار غداً الثلاثاء يصاحبها أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومدينتي حلايب وشلاتين ومدن القناة وجنوب الوجه البحري تمتد خفيفة ورعدية أحيانًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أشارت إلى وجود شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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أمطار رعدية الأرصاد الطقس درجات الحرارة

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