الحكومة الفلسطينية: خلال ساعات ستتوقف مستشفيات غزة بشكل كامل

مصراوي

قال سلامة معروف المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة،إن "الاحتلال الإسرائيلي يمارس جريمة تطهير عرقي في غزة، وهناك أكثر من 10 آلاف سقطوا بين شهيد ومفقود تحت الأنقاض"

وتابع معروف خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن "عدد الوحدات السكنية المتضررة جراء قصف الاحتلال بلغ أكثر من 200 ألف وحدة، فضلًا عن أن الاحتلال دمر حتى اللحظة 85 مقرًا حكوميًا، و203 مدرسة، وغيرها من المنشآت الخدمية العامة"

ولفت معروف إلى أنه "كان من المفترض دخول 60 شاحنة من المساعدات إلى القطاع، لكن لم تدخل سوى 26 شاحنة"

وأوضح أن "الاحتلال يتعمد تكثيف الغارات خلال اليومين الماضيين في محيط مستشفى القدس ومستشفى الشفاء، مشيرًا إلى أن مستشفى الصداقة التركي للسرطان، تعرض للاستهداف مرتين اليوم من جانب الاحتلال الإسرائيلي"

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أنه "خلال ساعات ستتوقف مستشفيات قطاع غزة بشكل تام إذا لم يتم توفير الوقود بشكل عاجل"