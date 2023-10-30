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جولة تثقيفية لطلبة المعهد العالي للسياحة والفنادق بمطار القاهرة

03:59 م الإثنين 30 أكتوبر 2023
  • عرض 4 صورة
    جولة تثقيفية لطلبة المعهد العالي للسياحة والفنادق بمطار القاهرة
  • عرض 4 صورة
    جولة تثقيفية لطلبة المعهد العالي للسياحة والفنادق بمطار القاهرة
  • عرض 4 صورة
    جولة تثقيفية لطلبة المعهد العالي للسياحة والفنادق بمطار القاهرة
  • عرض 4 صورة
    جولة تثقيفية لطلبة المعهد العالي للسياحة والفنادق بمطار القاهرة
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كتب - محمد عبيد

نظمت شركة ميناء القاهرة الجوي زيارة ميدانية تعريفية لعدد 50 طالبا وطالبة من المعهد العالي للسياحة والفنادق بدمياط الجديدة بإشراف الدكتورة شيماء شبانة البنا.
وتفقد الطلاب خلال الزيارة، مختلف معالم ومباني مطار القاهرة الدولي.

وسبق الجولة محاضرة تثقيفية في قاعة تدريب الشركة القاها الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، حول عمليات التطوير المستمرة التي يشهدها المطار، كما تحدث عن الاتصال ولغة الجسد وكيفية التعامل مع الآخرين ودور العلاقات العامة والإعلام في تشكيل الصورة الذهنية لمطار القاهرة الدولي والذي يعد واجهة حضارية مشرفة.

وخلال الجولة أشاد الجميع بمباني ومرافق المطار والطفرة الكبيرة التى حدثت في قطاع الطيران المدني، وتأتي هذه الجولة التعريفية في إطار المسئولية المجتمعية لشركة ميناء القاهرة الجوي وانطلاقا من دورها التثقيفى تجاه المجتمع.

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مطار القاهرة شركة ميناء القاهرة الجوي المعهد العالي للسياحة والفنادق

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