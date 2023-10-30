أسبوع القاهرة السادس للمياه.. تفاصيل لقاء وزير الري المبعوثَ الهولندي للمياه

تفاصيل مذكرة تفاهم بين التأمين الصحي و"الرقابة الصحية" لتعزيز جودة

كتب- أحمد مسعد:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه، ميكي فان جينكن، المبعوث الهولندي الخاص للمياه.

واستعرض سويلم النتائج والتوصيات التي صدرت أمس عن اجتماع المجلس الاستشاري المصري- الهولندي الذي عُقد ضمن فعاليات الأسبوع .

وتم استعراض الزيارة الميدانية التي تم تنظيمها بالأمس للوفد الهولندي؛ لزيارة "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"؛ المعتمد على تقنيات صديقة للبيئة، حيث تم مناقشة مقترحات تنفيذ منظومة للإنذار المبكر للظواهر المناخية بالساحل الشمالي .

وتناول اللقاء أيضًا أبرز ملفات التعاون القائم بين البلدَين؛ مثل مشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية(JCAR) ، ومناقشة مقترحات الدراسات الخاصة بالاتزان البيئي في البحيرات الشمالية، والتغذية بالرمال في ٩ مواقع ساحلية بالدلتا؛ لمواجهة تأثيرات تغير المناخ .

وأشاد سويلم بتاريخ التعاون الطويل بين مصر وهولندا؛ والذي يعود تاريخه إلى السبعينيات من القرن الماضي، والتنسيق المستمر بين البلدَين في العديد من المبادرات والمحافل الدولية.

وأشاد الوزير بنجاح مصر وهولندا خلال مؤتمر COP27 في وضع المياه على رأس أجندة المناخ العالمية، مبديًا حرص مصر على استمرار هذا التنسيق خلال فعاليات مؤتمرCOP28 .

وتوجه سويلم بالدعوة للجانب الهولندي للمشاركة في الجلسة رفيعة المستوى التي تنظمها مصر واليابان على هامش مؤتمر الأسبوع؛ لعرض نتائج الحوار التفاعلي حول المياه والمناخ.