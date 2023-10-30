وظائف خالية بشركة سبيرو سباتس للمشروبات

كتب- محمد سامي:

أعلنت شركة سبيرو سباتس للمشروبات، حاجتها لشغل عدة وظائف.

وجاءت الوظائف كما يلي:

15 مندوبا (بيع تجزئة) في القاهرة والجيزة والإسكندرية.

8 مشرف بيع جملة.

15 مشرف بيع جملة

4 محاسبين

4 مدخل بيانات

و2 مناديب تحصيل

و2 مناديب كبار عملاء

و3 أخصائي موارد بشرية ومدير مبيعات

عنوان المقابلة/ 6 مربع 1183 مساكن شيراتون.

تصدر اسم مشروب "سبيرو سباتس" محركات البحث خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع دعوات مقاطعة عدد من المنتجات المستوردة، في أعقاب موقف بعض الدول الغربية مما يحدث في قطاع غزة.

ومنذ أيام، أعلنت الشركة عبر صفحتها على "فيس بوك" عن توسيع نطاق توزيع منتجاتها لتشمل معظم محافظات الجمهورية.

وقال مرقس طلعت، مدير التسويق في شركة سبيرو سباتس، إن حجم مبيعاتهم تضاعف 3 مرات تقريبا، منذ دعوات مقاطعة المنتجات الغازية الشبيهة.